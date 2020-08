Kostenpflichtiger Inhalt: Hochwasserschutz : Wenn der Starkregen aufs Ruwertal hinunterrauscht

Schäden nach dem Starkregen vergangene Woche bei Waldrach. Foto: Friedhelm Knopp

Waldrach/Osburg Schäden durch Starkregen gehören inzwischen zum europäischen Sommer. So auch in der Verbandsgemeinde Ruwer, die mit Landeshilfe vorsorgen will.