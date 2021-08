Vorstellung : Neuer Ansprechpartner: Die Verbandsgemeinde Trier-Land hat jetzt einen Behindertenbeauftragten

Stefan Hoffmann aus Langsur kümmert sich ab jetzt um die Belange behinderter Menschen in der Verbandsgemeinde Trier-Land. Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer

Trier-Land Stefan Hoffmann übernimmt das Ehrenamt als Erster. Wieso er sich beworben hat und wie er seine neue Aufgabe angehen will.

Wenn Stefan Hoffmann über sein neues Amt spricht, dann nimmt er das Wort „Behinderte“ ungern in den Mund. „Ich finde die Bezeichnung ganz schrecklich. Das klingt sehr negativ“, meint er. Stattdessen verwendet er lieber den Begriff „Menschen mit Einschränkungen“, auch wenn dieser ebenfalls nicht optimal sei. Oder er redet von „Menschen, denen dieser Status zugeschrieben wurde“. Wie auch immer die Personengruppe bezeichnet wird – für sie ist Hoffmann jetzt jedenfalls der Ansprechpartner in der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land.

Hinter der Bewerbung steckt Stefan Hoffmanns persönliches Schicksal. „Ich war vor ein paar Jahren selbst kurz davor, dass ich zu der Personengruppe gehöre. Jetzt habe ich mir gedacht, du hattest ganz viel Glück, da kannst du was zurückgeben“, meint er. Außerdem hat der 55-Jährige bereits Erfahrung in Zusammenarbeit mit behinderten Menschen gesammelt, da er viele Jahre lang Personalratsvorsitzender bei der Bundespolizei war.

Deshalb ist eines der großen Ziele, die sich Hoffmann gesetzt hat: Mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung. „Das andere Ziel ist, den betroffenen Leuten zu helfen, die manchmal ja auch Scham haben“, erklärt er. Der 55-Jährige aus Langsur möchte behinderten Menschen in der Verbandsgemeinde zeigen, was ihnen zusteht und wie sie das erreichen können – sie also umfassend informieren.