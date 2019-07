Verkehr : Weniger Falschfahrer

Um die Baustelle in der Kölner Straße ist nach gestrigem Chaos alles wieder ruhig - zumindest außerhalb der Stoßzeiten. Foto: Marius Kretschmer

Trier (mcr) Die Verkehrssituation im Trierer Westen hat sich nach dem Chaos vom Montag (der TV berichtete) am Dienstag etwas entspannt. Auto- und Lkw-Fahrer hatten das Anlieger-frei-Schild plus Sackgasse-Schild vor der Baustelle Kölner Straße (siehe linkes Foto) offenbar so gedeutet, als wäre die Kölner Straße dennoch in Richtung Trier-West durchquerbar.

Inzwischen steht dort eine Absperrung, die bewusst umfahren werden muss, wenn man denn als echter Anlieger bis zur Baustelle in die Kölner Straße fahren will. Am Dienstag zur Mittagszeit (siehe rechtes Foto) verirrte sich kein Auto mehr aus Richtung Norden in die Sackgasse. Aus Richtung Süden (Luxemburg) gilt weiterhin eine Einbahnregelung.

Kein Stau, kein Problem. Foto: Marius Kretschmer