Auslese : Die Schwierigkeit, Eiswein zu lesen

Erntezeit. Die Rieslinglese an der Mosel läuft. Die meisten Winzer sind mit der Qualität zufrieden. 2020 wird ein guter Jahrgang, so viel steht jetzt schon fest.

Wegen der heißen Sommer müssen sie sich unter anderem mit Wasserknappheit, starker Sonnenintensität, niedrigem Säuregehalt und hohen Mostgewichten auseinandersetzen. Die Veränderung des Klimas fordert ein Umdenken für die Arbeit im Weinberg: Neue Anbaustrategien müssen her, welche Rebsorten können und sollen wo am besten gepflanzt, wie Pilzkrankheiten eingedämmt werden. Doch auch wenn die Winzer all diese Hürden nehmen, eine bleibt unüberwindbar. Durch die Klimaerwärmung werden kalte Winter eine Seltenheit oder gar ganz ausfallen. Und so ernten Winzer künftig immer weniger Eiswein.