Meinung : Die wichtigste Sitzung des Jahres

Foto: TV/klaus kimmling

Wenn am kommenden Freitag der Trierer Stadtrat zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammentritt, steht ohne Zweifel die wichtigste Sitzung des Jahres an. Denn an diesem Abend wird für die kommenden acht Jahre festgelegt, wer das Kulturdezernat und das neue Dezernat V führen wird.