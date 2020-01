Bildung : Die Wirtschaftsmacht China

Trier Die nächsten Vorträge in der Reihe „China Heute“ stehen unter dem Aspekt des globalen Wandels und der neuen Rolle Chinas in der Weltwirtschaft. Der Vortrag ist am Dienstag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Raum 5 in der VHS Trier, Palais Walderdorff: Referent Ferdinand Schaff, spricht über das Thema „Partner und systemischer Wettbewerber – Wie gehen wir mit Chinas staatlich gelenkter Volkswirtschaft um?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken