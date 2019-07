Hochschulen : Ein Römerschiff, viel Innovation und jede Menge Leuchten

Trier Die Wissenschaftsallianz Trier vereint wichtige Institutionen in der Region Trier. Illuminale und City-Campus am 27. September.

In seinem Jahresbericht stellte der Vorstandsvorsitzende Michael Jäckel, Präsident der Universität Trier, die größten Veranstaltungen des Jahres 2018 im Rahmen der Wissenschaftsallianz vor. Dazu zählten ein Workshop zum Thema Nationalparkforschung als Kooperationsveranstaltung der Hochschule Trier, der Universität Trier und des Nationalparkamtes sowie das erste Startup Camp Trier als Kooperationsveranstaltung der Forschungsstelle Mittelstand an der Universität Trier, der Gründungsbüros von Hochschule und Universität sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Trier.

Neben dem ersten Trierer Hochschul-Inklusionstag gehörten in diesem Jahr die Präsentation einer neu entwickelten Marketingkampagne für den Studienstandort Trier sowie die am 5. Juli erfolgte Taufe des Nachbaus des 16 Meter langen römischen Handelsschiffs Bissula zu den markanten Ereignissen. „Die Realisierung bestätigt auf eindrucksvolle Weise, dass wir in Trier einen leistungs- und innovationsstarken Wissenschaftsstandort haben, der durch dieses Projekt noch einmal nachhaltig gestärkt wird“, sagte dazu Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Das soll sich auch in der zweiten Jahreshälfte zeigen. So werden die frühen Abendstunden und die Nacht des 27. September wieder im Zeichen der Veranstaltungen City Campus und Illuminale stehen. Während Hochschule Trier und Universität Trier auf dem Hauptmarkt und in den Räumen der Volkshochschule Einblicke in ihre aktuelle Forschung gewähren, wird das von der Trier Tourismus und Marketing GmbH (TTM) veranstaltete Lichterfest den Bereich auf und um den Domfreihof bespielen.