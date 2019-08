Feiern und genießen : Feine Tropfen und mondäne Stimmung bei der Sektgala in Trier

Trier Die zweite Trierer Sektgala vor dem Kurfürstlichen Palais bietet ein Ambiente, das man sonst in Trier nicht so leicht findet.

Die Palmenblätter wiegen sich kaum im Wind neben den weißen Pagodenzelten. Es sind sehr sonnige 25 Grad. Am Freitag war es noch grau und regnerisch, doch an diesem Samstagabend ist das Wetter perfekt bei der zweiten Trierer Sektgala. Ebenso die Wahl des Platzes.

Die Stimmung ist mondän vor dem Kurfürstlichen Palais. Zwischen den weißen Rokoko-Statuen stehen die gut gekleideten Gäste mit Sektgläsern in den Händen. Es gibt kein Treiben hier, die Atmosphäre ist ruhig, die Menschen unterhalten sich entspannt, die Livemusik von der Bühne ist nicht aufdringlich. Am Montag, dem letzten Abend des Events, treten noch um 17 Uhr Tintagel Heads (Rock- & Partyband) und um 19.30 Uhr Nadine Woog (Jazz) auf.

Er ist 15 Jahre lang auf der Hefe in der Flasche gelagert und hat sehr wenig Fruchtsäure und Zucker, was ihn sehr verträglich macht. Er ist nicht so spritzig, sondern etwas gediegener im Aroma. „Es ist ein Sekt für Liebhaber mit einem speziellen Hefeton, wie man ihn auch bei alten Champagnern finden kann. Wir sind ganz froh, dass das Wetter so gut ist und dass so viele Menschen da sind. Das wird heute noch spät werden.“