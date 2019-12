Kriminalität : Dieb auf frischer Tat ertappt

Foto: TV/Klaus Kimmling

Schweich Am Tag seines Geburtstags ist ein Taschendieb erwischt worden. Wie die Polizei mitteilt, er am Montag, 2. Dezember, auf frischer Tat ertappt, als er aus einem Einkaufswagen in einem Schweich Supermarkt ein Portemonnaie entwendete und einsteckte.

Der Marktleiter hielt den Langfinger fest und übergab ihn der Schweicher Polizei. Diese stellte dann fest, dass der Mann schon einschlägig in Erscheinung getreten war.