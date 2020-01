Polizei : Dieb verbringt Nacht in der Ausnüchterungszelle

Dieb verbringt Nacht in der Ausnüchterungszelle

Trier/Gerolstein Drei Stunden, eine Person, zwei Vorfälle: Ein 34-Jähriger hat die Bundespolizei am Donnerstagabend gleich zwei Mal auf Trab gehalten.

Nur drei Stunden später kam es dann zur zweiten Begegnung. Der 34-Jährige wurde nach Ankunft eines Zuges aus Gerolstein am Trierer Hauptbahnhof auf dem Boden eines Waggons regungslos vorgefunden. Er wirkte stark alkoholisiert und desorientiert. Während der Überprüfung verhielt er sich nach Polizeiangaben zunehmend unkooperativ und aggressiv; er wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Die Folge: eine Nacht in der Ausnüchterungszelle. Am Freitagmorgen konnte er die Dienststelle verlassen. Da der Mann in beiden Fällen kein Zugticket vorweisen konnte, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.