Kostenpflichtiger Inhalt: Weinbau : Diebe machen mühselige Arbeit zunichte

Winzer Thomas Ludwig ist sauer: Unbekannte haben Steine aus der Weinbergsmauer in der Thörnicher Ritsch gestohlen sowie Steine, die dort lagerten, um Stützmauern zu sanieren. Insgesamt fehlen so drei Kubikmeter. Foto: Ursula Schmieder

Thörnich In der Thörnicher Ritsch, einer der steilsten Weinlagen an der Mosel, werden in Stützmauern verbaute Steine gestohlen. Solche Diebstähle und Sachbeschädigungen passieren auch an anderen Orten immer wieder.



Erst verschwanden Schiefersteine, die in der Thörnicher Ritsch lagerten, um Stützmauern in Trockenbauweise, umweltschonend ohne Mörtel oder Zement, zu sanieren. Und das nicht etwa in kleinen Mengen.

Letztlich wurden etwa drei Kubikmeter Steine gestohlen. Nicht eingerechnet die, die inzwischen sogar aus Mauern abgetragen werden. Und das ist gefährlich in einer Steillage mit etwa 65 Prozent Gefälle. Findet der mit Quarzit vermischte Schieferboden keinen Halt, kann er schnell ins Rutschen geraten, Wege unpassierbar machen – und Menschen gefährden.

Info Technik des Trockenmauerbaus Der Kurs wurde 2016 im Rahmen eines für den Weinort wichtigen Flurbereinigungsverfahrens „Thörnicher Ritsch“ angeboten. Da die Steillagen der renommierten Weinlage nur mit großer Mühe zu bewirtschaften sind, wurden kleinere Flächen zusammengelegt (der TV berichtete). So soll verhindert werden, dass Weinberge brach liegen. Der Kurs der Teilnehmergemeinschaft und des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) Mosel vermittelte die spezielle Technik des Trockenmauerbaus. Solche Mauern werden seit Generationen errichtet, saniert und instandgehalten – ein Wissen, das bewahrt werden soll. Laut DLR kostet der Bau einer Trockenmauer mit Stabilitätsfunktion bis zu 1000 Euro je laufendem Meter. Der Preis orientiert sich an dem einer mit Gabionen-Körben errichteten Stützwand, die pro Kubikmeter mindestens 350 bis 400 Euro – oft aber 800 bis 1000 Euro kostet. Die Mauersteine für die Steillage Ritsch wurden laut DLR mit 90 Prozent Landesmitteln gefördert.

In einem der beiden aktuellen Fälle fahrlässigen Diebstahls kommt erschwerend hinzu, dass die Stützmauer erst kürzlich in mühevoller Handarbeit errichtet wurde. An die 20 Thörnicher, vorwiegend Winzer, bauten sie im Rahmen eines Trockenmauerbaukurses (Info).

„Wir haben da lange dran rumgetüftelt“, spricht Winzer Thomas Ludwig, dem der Weinberg oberhalb der Mauer gehört, von einem „Diebstahl an der Allgemeinheit“. Denn mit dem Ende der Flurbereinigung geht die fertige Mauer ins Eigentum der Gemeinde über.

Ludwig erwarb im Zuge der Flurbereinigung einen Teil des Wingerts mit der Verpflichtung, die Mauer zu sanieren. Und zwar nicht irgendwie, sondern im Sinne des Landschafts- und Naturschutzes in der moseltypischen Trockenbauweise.

Beton wäre billiger und einfacher – würde aber den Lebensraum heimischer Tiere wie Eidechsen und von in Steillagen typischen Pflanzen zerstören. Ludwig fragt sich, warum nicht ohnehin in Weinbergen herumliegende Steine gestohlen wurden, sondern mühsam verbaute – und das möglicherweise nur, um den eigenen Garten ansprechend zu gestalten. Für den Winzer ist das einfach nur „erbärmlich“, wie er über Facebook kritisierte. Unabhängig davon erstattete er Anzeige bei der Polizei und informierte das DLR, Dienstleistungszentrum ländlicher Raum.

„Das ist schon heftig, ein starkes Stück“, empört sich auch Ortsbürgermeister Hans-Peter Brixius. Vor einigen Jahren seien zwar schon mal Schiefersteine aus einem Thörnicher Weinberg gestohlen worden – aber keine bereits vermauerten.