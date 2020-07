Geschnappt : Diebe mit vollen Taschen erwischt

Mit Schnaps wollten zwei Diebe ihre Sucht finanzieren. Nun sitzen sie in Haft.

(red) Eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarkts in Trier-Nord hat laut Polizei am frühen Mittwochabend zwei verdächtige Personen dabei beobachtet, wie sie sich ihre Taschen mit hochpreisigen Spirituosen füllten. Die beiden waren ihr aufgefallen, weil sie bereits in der zurückliegenden Woche Alkohol im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen hatten.