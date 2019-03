Die Kriminalität im übrigen Landkreis

Die Autobahnpolizei Schweich ist unter anderem für die A 1, A 602 und die A 64 zuständig. Am häufigsten wurden 2018 bei dieser Dienststelle Nötigungen im Straßenverkehr mit 90 Fällen (2017: 95 Fälle) angezeigt. In 75 Prozent der Fälle wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Dazu sagt Johannes Kappes, Chef der Schweicher Autobahnpolizei: „Die relativ hohe Anzahl der Nötigungen und die Steigerungen bei den Beleidigungs- und den Körperverletzungsdelikten lassen auf ein hohes Aggressionspotential auf den Schnellstraßen schließen.“ Wie in Trier und Trier-Land ist die Zahl der Delikte in den Bereichen der Polizeiinspektionen (PI) Saarburg und Hermeskeil zurückgegangen. In Saarburg wurden 1921 Straftaten registriert (minus 37), in Hermeskeil waren es 1547. Doch gab es in beiden Bereichen eine Zunahme der Zahl der Gewaltdelikte. 333 Fälle zählte die PI Saarburg bei den Rohheitsdelikten (Raub, Nötigung, Bedrohung und vor allem Körperverletzung). Im Bereich der PI Hermeskeil ist diese Zahl von 210 auf 265 angestiegen. Den Löwenanteil daran bilden Körperverletzungen. Beide Inspektionen haben mehr Diebstahlsdelikte registriert. Die PI Saarburg ist zuständig für die Verbandsgemeinden (VG) Konz und Saarburg sowie Teile der einstigen VG Kell am See. Die PI Hermeskeil kümmert sich um die VG Hermeskeil, Teile der VG Ruwer und Thalfang sowie der ehemaligen VG Kell.