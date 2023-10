Polizei durchsucht Wohnungen Mehrere Handys in einer Nacht in Trierer Kneipen gestohlen – Wurden die Diebe geschnappt?

Trier · Handydiebstähle kommen immer wieder vor. Aber mehrere an einem Abend, in direkter Nähe? So geschehen vorvergangene Woche in Trier. Wir haben mit den Opfern und der Polizei gesprochen, was danach passiert ist.

27.10.2023, 11:12 Uhr

Drei Handys wurden innerhalb von vier Stunden in einer Nacht im Oktober in Trierer Kneipen gestohlen. Obwohl schnell zwei Verdächtige ausgemacht waren, wurden die Geräte bisher nicht wiedergefunden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Arno Burgi

Von Amadeus Wolff

Der Verlust eigener Wertsachen ist immer unliebsam. An einem feuchtfröhlichen Abend kann dies aber durchaus einmal passieren – sei es verloren oder geklaut. Suchen aber mehrere Menschen innerhalb weniger Stunden unweit voneinander entfernt ihr Smartphone, scheint etwas nicht zu stimmen. Passiert ist das aber tatsächlich, und zwar in der Trierer Innenstadt in der Nacht von Samstag auf Sonntag vor wenigen Wochen.