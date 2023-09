Ein Hundebiss und seine Folgen „In meinem Hund war ein Loch“: Diensthund eines Försters attackiert Mann und Tier beim Gassigehen

Zemmer · Der Schreck sitzt ihm bis heute in den Knochen: Als ein Mann mit seinem Pinscher im Wald von Zemmer Gassi geht, wird er von einem anderen Hund attackiert. Dieser beißt seinen Vierbeiner krankenhausreif. Der 63-Jährige erleidet eine tiefe Bisswunde am Arm. Was sind nun die Konsequenzen?

25.09.2023, 10:10 Uhr

So sieht ein Hund der Rasse Deutsch Drahthaar aus. Grundsätzlich haben sie ein freundliches Temperament: Ihnen wird ein anhängliches, intelligentes, loyales Gemüt zugeschrieben. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jens Büttner

Es ist ein Morgen wie jeder andere Morgen: Arglos machen sich Arno Lauterborn und Hund Aaron Anfang September zur täglichen Gassirunde im Wald von Zemmer auf. Am Floßbach am Mülchen angelangt, hört Lauterborn plötzlich einen Wagen. Drei Hunde springen von der offenen Ladefläche herunter. Zwei kommen direkt auf den 63-Jährigen zu. Einer der Hunde attackiert seinen 16 Jahre alten Deutschen Pinscher und beißt diesen in die Weichteile.