Livemusik Diese Bands spielen am Wochenende beim Quattro-Pop-Festival in Trier

1996 wuchs Petrograd aus der Punkrock-Wiege der DIY-Hardcore-Acts Subway Arts und No More hervor. Petrograd sind im Großherzogtum Luxemburg beheimatet und alles andere als die Lieblingsband des Monarchen. Ihre Musik verbindet einen melodischen, manchmal melancholischen Sound mit energiegeladener Performance. Ihre Texte verwischen die Grenze zwischen Persönlichem und Politischem. Nach drei Alben in voller Länge, einer Vielzahl von Split-EPs und über 350 Live-Shows in ganz Europa traten Petrograd von 2002 bis zu einer scheinbar endgültigen Trennung im Jahr 2009 nur noch sporadisch auf. Im Jahr 2022 kamen sie wieder zusammen und so werde es laut Band auch bleiben.