Das Leben in Listen Jahrzehntelang ausgestorben: Diese Fabeltiere leben wieder in Rheinland-Pfalz

Jahrzehntelang ausgestorben: Diese Fabeltiere leben wieder in Rheinland-Pfalz

Trier · Biber sind fleißig, Esel sind faul. Luchse sind klug, Enten sind dumm. So simpel stellt sich die Welt in Fabeln dar. Dass sie es in Wahrheit nicht ist, zeigt die Anzahl an Fabeltieren, die der Mensch in den vergangenen Jahrzehnten ausgerottet hat. Doch die Moral dieses Artikels ist nicht, dass der Mensch einfach nur böse ist – sondern, dass es Hoffnung für Grimbart, Meister Adebar & Co. gibt.

08.04.2024 , 11:36 Uhr

