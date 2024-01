Nachtleben in Trier Aus Shotz Bar wird Zeitlos Trier – Was die neue Bar verspricht

An seine Stelle tritt noch in diesem Frühjahr die Zeitlos Bar, von der es bereits auch schon eine in Koblenz gibt. Der Inhaber Marius Rech hat 2018 bereits eine Zeitlos Bar in Koblenz eröffnet – mit großem Erfolg. Seitdem hat er mit dem Neuland einen zweiten Laden in Koblenz auf die Beine gestellt und will nun nach Trier expandieren. „Ich habe in Trier studiert und hatte immer schon im Hinterkopf, auch eine Bar in Trier zu eröffnen“, sagt Rech. „Als der Inhaber des Shotz seinen Standort in Trier abgeben wollte, war das der perfekte Zeitpunkt.“ Auch einen Teil der Mitarbeiter des ehemaligen Shotz in Trier habe Rech übernommen. „Man kann sich auf bekannte Gesichter freuen.“