Betroffener bittet um Hilfe Diese Plätze im Bus sind für Menschen mit Behinderungen da

Ein Mann aus Konz fährt regelmäßig mit dem Bus von Konz nach Trier. Auch in Trier ist er häufig mit den Linien der Stadtwerke (SWT) unterwegs. Eine Sache stört den Mann, der selbst eine Gehbehinderung hat: Er beobachte immer wieder, dass (teils junge) Menschen die für Schwerbehinderte vorgesehenen Sitzplätze in den Bussen blockierten, schildert er sein Problem dem TV. „Das sind Leute von zehn, 20, 30 oder 40 Jahren, aber die haben keinen Schwerbehindertenausweis“, sagt er. „Es wäre schön, wenn noch der Sitzplatz direkt beim Busfahrer, wenn möglich, für Schwerbehinderte reserviert würde“, regt er an. Dann hätten die Busfahrer auch besser im Blick, wer den Platz einnehme.