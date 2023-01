Verkehr : Kreis Trier-Saarburg: Diese Straßen sollen ab dem Frühling ausgebaut werden

Autofahrer müssen sich auf einige Großbaustellen im Kreis Trier-Saarburg einstellen, bei einigen wird der Verkehr mit Ampeln geregelt werden. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trier/Osburg/Saarburg Die meisten Straßenbaumaschinen stehen derzeit auf den Betriebshöfen herum. Denn die richtige Bausaison beginnt erst nach dem Winter. Es steht jedoch schon jetzt fest, auf welche Arbeiten sich Verkehrsteilnehmer im Landkreis Trier-Saarburg einstellen können.

Gäbe es wieder ein Trierer Bergrennen, würden sicher noch schnellere Zeiten gefahren werden. Rund anderthalb Minuten brauchten die Rennfahrzeuge für die Strecke mit ihren vielen Kurven, der starken Steigung und dem schlechten Straßenbelag. Die Sanierung der Straße ist nun das größte neue Kreisstraßenprojekt im Haushalt des Landkreises Trier-Saarburg.

Die K 82 zwischen Fell und Thomm (Verbandsgemeinde Ruwer) soll auf gut drei Kilometern für knapp 1,3 Millionen Euro auf Vordermann gebracht werden. Im nicht weit entfernten Gutweiler (VG Ruwer) sollen ab diesem Jahr rund eine Million Euro verbaut werden. Es geht um rund 1400 Meter der Kreisstraßen 57 und der K 64.

Die K 117 bei Merzkirchen-Dittlingen (VG Saarburg-Kell) ist zwei Kilometer lang und eines der neuen Projekte. Rund 700.000 Euro will der Kreis investieren. Knapp 500.000 Euro sind für die K 110 vorgesehen. Es geht dabei um die Ortsdurchfahrt von Palzem-Wehr (VG Saarburg-Kell).

Gefährliche Kreuzung bei Osburg soll mit Ampeln entschärft werden

335.000 Euro soll in die Sanierung der Kreisstraße 67 wischen der L 151 und Osburg fließen. Die Strecke ist 800 Meter lang. Diese Kreisstraße mündet bei Osburg-Neuhaus in die L 51 (frühere B 52). In diesem Kreuzungsbereich gibt es immer wieder schwere Unfälle. Der Landesbetrieb Mobilität möchte deshalb dort eine Ampelanlage aufstellen. Da es dort um eine Landes- und um Kreisstraßen geht, werden die Kosten aufgeteilt. Eine Summe von 150.000 Euro hat der Kreis für anfallende Kosten vorgesehen.

Das Kreisstraßenbauprogramm wird jedoch dominiert von Projekten, die bereits früher begonnen worden sind. Da gibt es große Projekte wie die K 112 bei Saarburg-Kahren, wo von ursprünglich großen Summen nur noch kleinere Restbeträge im Haushalt stehen. Anders sieht es hingegen in Oberzerf (VG Saarburg-Kell) aus. Dort sollen insgesamt rund 1,3 Millionen Euro in die Kreisstraße 141 investiert werden. Buchungen in Höhe von rund 100.000 Euro hat es 2022 gegeben. Rund 850.000 Euro stehen im neuen Haushalt für diese Vorhaben bereit.

Würden alle im Haushaltsentwurf stehenden Vorhaben umgesetzt, würde das rund neun Millionen Euro kosten. Ob dem so ist, hängt jedoch von zwei Dingen ab. Einerseits von den Vorberatungen des Bauausschusses am Montag, 23. Januar, und der Entscheidung des Kreistags am Mittwoch, 22. Februar, andererseits davon, ob sich einzelne Projekte auch wirklich umsetzen lassen.

Ampelverkehr auf der B 51 zwischen Hohensonne und Neuhaus

Zwar kümmert sich der LBM um die Planung von Kreisstraßen. Er ist jedoch auch für Landes- und Bundesstraßen zuständig. Bei Autobahnen ist das die Autobahn GmbH. Diese ist für die Sanierungsarbeiten auf der Ehranger Brücke oder für die auf der A1 zuständig.

Lesen Sie auch Baustelle : B 51 bei Neuhaus wird saniert: So sieht die Verkehrsführung während den Bauarbeiten aus

Noch sind nicht alle Gespräche geführt. Einige Vorhaben nennt Hans-Michael Bartnick, stellvertretender Dienststellenleiter des LBM trotzdem auf Anfrage. Laufenden Vorhaben wie die Sanierung der B 51 zwischen Trier und Konz oder die neue Ortsdurchfahrt Kordel gehören ebenso dazu wie einige neue Vorhaben. Ab März soll beispielsweise die Fahrbahn der B 51 zwischen Hohensonne und Neuhaus saniert werden. Während der Bauzeit wird dort der Verkehr mit Ampeln geregelt. Es könnte zu Staus kommen.

Keine Auswirkungen auf den motorisierten Verkehr hat hingegen der Bau des Radwegs zwischen Kordel und Welschbillig. Baubeginn ist wohl im Frühjahr. Bauende soll noch in diesem Jahr sein. Der Radweg zwischen Klüsserath und Tritttenheim wird vermutlich erst in dreieinhalb Jahren fertig sein.

Ampeln auf der B 407 bei Saarburg

Ebenfalls im Frühjahr sollen die Aufwertung des Parkplatzes unweit des Sportplatzes des TuS Mosella Schweich und die Instandsetzung der Leukbachbrücke im Zuge der B 407 bei Saarburg begonnen werden. Auf der Bundesstraße werden vermutlich für neun Monate Ampeln den Verkehr regeln.