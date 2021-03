Bill kam gemeinsam mit zehn weiteren Border-Collie Mixen aus einer Sicherstellung zu uns. Die Hunde waren bei Ankunft in einem erbärmlichen Zustand – sowohl körperlich als auch seelisch. In ihrem bisherigen Zuhause hatten die Hunde nicht viel kennen gelernt und waren unter schlimmsten Bedingungen untergebracht. Bill war von Anfang an einer der zutraulicheren Hunde aus dieser Räumung, der relativ schnell Kontakt zu uns aufnahm. Er ist mittlerweile nicht mehr zu bremsen und sehr stürmisch bei allem, was er tut. Er erlebt mit seinen geschätzten vier Jahren jetzt gerade das, was andere Hunde bereits mit sieben-acht Monaten erleben. Bill testet seine Grenzen aus, forderd seine Menschen heraus, hasst sein Spiegelbild und dreht dann völlig durch, ist bei Spaziegängen kaum zu halten, kläfft andere Hunde an und zeigt sich im Moment noch selten von seiner wirklich guten Seite.

Doch Bill ist durch und durch ein unverdorbener Hund, der nie böswillig agiert, sondern nur, weil er es nicht besser gelernt hat. Der Border Collie in ihm will gefordert und ausgelastet werden.