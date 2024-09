Täglich neue Vorfälle in Trier und der Region Wer zahlt was? Diese Tipps sollten Sie beachten, wenn ihr Auto aufgebrochen wurde

Trier · Auch am Freitag vermeldet die Trierer Polizei wieder mehrere Auto-Aufbrüche. Das geht seit Tagen so in der Römerstadt. Was können Betroffene eigentlich tun, wenn in ihren Wagen eingebrochen worden ist, Wertgegenstände gestohlen wurden? Wer zahlt dann was? Ein Überblick:

06.09.2024 , 13:28 Uhr

Kommen derzeit täglich vor in Trier und dem Umland: Autoaufbrüche. Wie gehen Halterinnen und Halter von betroffenen Fahrzeugen am besten vor? Foto: picture alliance/dpa/Theo Titz

Die Presse-Mail der Trierer Polizei, sie gehört dieser Tage schon zum Standardprogramm eines jeden Vormittags: So auch am Freitag: „Erneut vier Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen“, lautet der Betreff der Mail, die um kurz nach 10 Uhr im Volksfreund-Postfach eintrudelt. Die Tatorte diesmal: Paulinstraße, Thyrsusstraße, Am Beutelweg und Thebäerstraße. Der Tatzeitpunkt: zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag um 18.49 Uhr. „In allen Fällen“, so schreibt die Polizei, „wurden Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet“.