Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl

Viele Menschen, die in letzter Zeit das Bedürfnis hatten, sich selbst besser zu verstehen, hielten womöglich schon ein Buch von Stefanie Stahl in den Händen. Die 59-jährige Diplom-Psychologin kommt ursprünglich aus Hamburg. Ihre Wahlheimat ist jedoch Trier. Hier absolvierte sie ihr Studium und entschied sich dazu, nach ihrem Abschluss zu bleiben.

Die Arbeit als Psychologin in einer freien Praxis ist mittlerweile nur noch ein kleiner Bestandteil ihres Berufs. Die 59-Jährige gibt passende Seminare zu ihren Büchern „Das Kind in dir muss Heimat finden“ und „Jeder ist beziehungsfähig“. Einige der Termine in diesem Jahr sind bereits ausgebucht. Im Rahmen ihres Podcasts „So bin ich eben“, den Stahl mit dem Psychologen Lukas Klaschinski aufnimmt, geht sie im Frühjahr auf Live-Tour. Am 15. März sind die beiden in der Europahalle in Trier zu sehen. Von Franziska Trampert