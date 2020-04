Einreiseverbot : Tanken in Luxemburg? Kann man machen …

Tanken in Luxemburg ist zwar möglich, kann aber teuer werden. Foto: vetter friedemann

Wasserbillig Die Spritpreise im Nachbarland sind so günstig wie seit sehr langen Zeiten nicht mehr. Diesel kostet weniger als 1 Euro. Wehmütig blicken Autofahrer in der Region ins Ländchen. Aber einfach so zum Tanken rüberfahren geht während der Coronakrise nicht.



(hou) Grenzübergang Wasserbillig am frühen Donnerstagnachmittag: Die Sonne scheint, die Straße nach Luxemburg ist so ruhig wie selten. Ideale Bedingungen für eine schnellen Stopp im Tankstellenparadies, vielleicht noch Kaffee, Zigaretten und Kochkäse dazu.

Außerdem verlockend: Die Einreise nach Luxemburg scheint ungehindert möglich zu sein. Niemand kontrolliert an der Brücke den Verkehr nach Wasserbillig hinein. Auf der Gegenseite dagegen steht die deutsche Staatsgewalt mit zwei Mannschaftswagen der Bundespolizei und kontrolliert die Einreisenden nach Deutschland. Beamte mit Mundschutz schauen in jedes Auto hinein. Trotzdem könnte der Tankbesuch keine so gute Idee sein. Die Einreise nach Luxemburg ist derzeit in der Coronakrise nur aus trifftigem Grund erlaubt. Wer also im Ländchen arbeitet oder wichtige Dinge zu erledigen hat, darf reinfahren. Beim Grenzübertritt abgefragt wird das nicht. Wer dann aber bei Kontrollen im Landesinneren – beispielsweise bei den Tankstellen – erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 90 Euro rechnen, wie die deutschen Bundespolizisten freundlich erklären. Ob man das Risiko eingehen wolle, müsse dann jeder selbst entscheiden.