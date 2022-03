Tanken : Neue Preise: Diesel- und Benzinpreise in Luxemburg gesunken

Trier/Luxemburg Die Spritpreise im Nachbarland sinken weiter. Das kosten nun Diesel und Benzin seit diesem Donnerstag.

Gute Nachrichten für alle, die in der Region aufs Auto angewiesen sind: Die Spritpreise - zumindest in Luxemburg - sinken weiter. Der Dieselpreis ist in der Nacht auf Donnerstag um 9,1 Cent auf 1,626 Euro gefallen. Der Preis für Super 95 ist um 6,6 Cent auf 1,665 Euro gesunken, der Super 98 ebenfalls um 6,7 Cent auf 1,737 Euro.

In der vergangenen Woche waren die Spritpreise im Nachbarland stark angestiegen. Eine angekündigte Erhöhung um 38,4 Cent hatte Mitte vergangener Woche für Chaos an den Tankstellen und lange Staus auf den Straßen in Richtung luxemburgischer Grenze gesorgt. In der Nacht auf Samstag stürzte der Dieselpreis im Ländchen dann um 41,7 Cent ab – auf 1,695 Euro.