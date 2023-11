Ex-Warenhaus in der Innenstadt Berliner Investor will Trierer Karstadt-Gebäude kaufen

Trier · Es tut sich was beim seit drei Jahren leer stehenden Karstadt-Warenhaus in der Trierer Simeonstraße: Eine Berliner Immobiliengesellschaft will das Gebäude offenbar kaufen. Was darüber bisher bekannt ist.

27.11.2023 , 17:54 Uhr

Eine Berliner Immobiliengesellschaft hat ganz konkretes Interesse an der seit drei Jahren leer stehenden Karstadt-Immobilie in der Trierer Simeonstraße. Foto: Roland Morgen

Zwei Tage lang war Peter Schunk, Immobilieninvestor aus Berlin, vorige Woche in Trier. Um sich umzuschauen in der Fußgängerzone. Um dem städtischen Dezernenten für Innenstadtentwicklung, Ralf Britten, im Rathaus einen Besuch abzustatten. Und auch, um Gespräche zu führen mit der Erbengemeinschaft, der das Gelände gehört, auf dem der seit drei Jahren verwaiste Karstadt in der Simeonstraße steht.