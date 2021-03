Kolumne : Dieses Jahr wird bestimmt besser

Foto: TV/Werhan, Michael

Was ein Jahr! Vor einem Jahr gab es den ersten Corona-Fall in unserem schönen Trier. Damals hat Bärbel mich noch gefragt, was dieses Covid-19 eigentlich ist, von dem auf einmal alle reden. „Das geht bald wieder vorbei.

In ein paar Wochen ist alles wieder normal“, habe ich da noch geantwortet. Wie naiv das doch war.

Ein paar Tage später kam dann der erste Lockdown. Auch da dachte ich noch, so schlimm wird’s schon nicht werden, im Sommer ist das wieder vorbei. Da lag ich wohl auch falsch. Rückblickend frage ich mich jetzt, was in dem Jahr überhaupt passiert ist – wir saßen ja alle nur zu Hause rum. Und doch ist die Zeit irgendwie verflogen.

Aber die Hoffnung ist noch da! Spätestens diesen Sommer wird bestimmt wieder alles besser. Vielleicht können Bärbel und ich in diesem Jahr endlich nochmal in Urlaub fahren. Und natürlich müssen meine Viezkumpel und ich viel nachholen, wenn wenigstens die Außengastronomie wieder geöffnet wird.

Zum Glück wird ja auch weiter fleißig getestet und geimpft, was der Nachschub hergibt. So habe ich dieses Jahr bestimmt recht mit meiner Einschätzung. Bis dahin bleibe ich halt noch ein bisschen zu Hause.