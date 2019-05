Die Liste der Konzerte im In- und Ausland, in denen Dietmar Cordan aufgetreten ist, umfasst viele Seiten. Stationen seiner Karriere waren das Opernhaus Köln, Städtebundtheater Hof, Landestheater Salzburg, Stadttheater Augsburg und die Städtischen Bühnen Essen. red

Der Musiker Dietmar Cordan stellt am Dienstag, 7. Mai, 19 bis 20.30 Uhr, sein Buch „So wurde ich Opernsänger” im Palais Walderdorff in Trier vor. Untertitel des Buchs: „Ein leichtfüßiger Einblick in das Leben eines Sängers mit all seinen Höhen und Tiefen“. Als freier Sänger trat der aus Trier stammende Cordan, der mit bürgerlichem Namen Dietmar Stommel heißt, in zahlreichen europäischen Opern- und Konzerthäusern auf.

Weitere Infos auf der Homepage : www.dietmar-cordan.de