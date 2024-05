Digitales Pilotprojekt Neuer Online-Dienst – Stadt Trier verspricht schnelle Bearbeitung von Bauanträgen

Ursprünglich wurde der digitale Bauantrag in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Die Stadt Trier hat das System aufgegriffen, in Kooperation mit der Gemeinde Cochem-Zell weiterentwickelt und an die lokalen Richtlinien angepasst. „Das Produkt in Trier können andere Kommunen übernehmen“, macht Leibe deutlich. Die Kosten für das Projekt übernimmt das Land Rheinland-Pfalz.