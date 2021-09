Universität : Digitaler Infotag an der Universität Trier

Trier Die Universität Trier und die Agentur für Arbeit Trier laden am 23. September alle Studieninteressierten zu einem Online-Informationstag zum Studium ein.

Zum zweiten Mal infolge richtet die Universität Trier ihren Infotag digital aus. Die Corona-Pandemie veranlasste sie im Vorjahr erstmals, das Campusevent für mehr als 2500 Studieninteressierte digital stattfinden zu lassen. Studieninteressierte können am 23. September von 8.45 bis 16 Uhr von überall kostenlos und ohne Voranmeldung am Digitalen Infotag unter www.infotag.uni-trier.de teilnehmen.

Über 40 Studienfächer präsentieren sich in Live-Vorträgen und Videos. Es gibt Campustouren, Live-Musik und Studi-Talks - Studierende berichten über ihre Erfahrungen aus dem Studium und beantworten Neugierigen alle Fragen. Auch eine individuelle Beratung ist an diesem Tag möglich. Die Zentrale Studienberatung der Universität Trier und die Agentur für Arbeit Trier nehmen Studieninteressierte in einer digitalen Beratungsecke in Empfang.