Schule : Digitaler Infotag für Eltern von Viertklässlern

Trier Der Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier und das Kommunale Bildungsmanagement bieten einen digitalen Infotag für Eltern von Viertklässlern an. Das deutsche Schulsystem bietet eine Vielzahl von Bildungsmöglichkeiten an.

Besonders Eltern und Erziehungsberechtigte, die ihre schulische Laufbahn nicht in Deutschland absolviert haben, werden Fragen bezüglich der Auswahl und der Anmeldung an einer weiterführenden Schule haben und oft auch muttersprachliche Unterstützung benötigen. Für sie bietet der Beirat für Migration und Integration der Stadt Trier in Kooperation mit dem Kommunalen Bildungsmanagement (KBM) Trier Unterstützung an: den digitalen Infotag „Klasse 4 – So geht es weiter nach der Grundschule“ mit Dolmetschern am Mittwoch, 3. Februar, von 16 bis 17.30 Uhr.