Freizeit : Digitaler Mitmachzirkus für zu Hause

Trier Vorhang auf für den „Digitalen Mitmachzirkus“ des : Gegen die Langeweile im Lockdown hat sich der Mergener Hof in Zusammenarbeit mit dem Circus Zappzarap und LoCura Artistik ein spannendes Projekt ausgedacht: den „Digitalen Mitmachzirkus“.

Dazu wird nur die Zirkuskiste der MJC mit Anleitungen, Zugangscodes und Requisiten benötigt. Die Kisten können von 10 bis 17 Uhr im Mergener Hof kostenfrei und kontaktlos abgeholt werden. Nur so lange der Vorrat reicht.

Wer das eigene Zimmer in eine Manege verwandeln will, kann Inspirationen dafür in den kommenden Wochen online auf der Plattform „Padlet“ finden.