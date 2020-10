Angebot des Seniorenbüros : Digitaler Stammtisch für Senioren

Trier Was passiert mit meinen Daten nach dem Tod? – Zu diesem Thema wird der nächste Digitale Stammtisch am Montag, 9. November, um 16 Uhr stattfinden.

Wer hat Zugriff auf die Online-Konten bei Google, dem E-Mail Anbieter oder bei Online-Banken? Im Todesfall müssen sich die Hinterbliebenen darüber meist erst einen Überblick verschaffen. Was man selbst tun kann und was Hinterbliebene beachten müssen, das wird im Rahmen dieses Digitalen Stammtisches erläutert. Als Experte wird Rechtsanwalt Sven Schonhofen aus München zugeschaltet. Die Gebühr beträgt 5 Euro für Teilnehmer, die ins Bürgerhaus Trier-Nord kommen, aber auch für Online-Teilnehmer. Nach der Bezahlung bekommen Interessierte, die von zu Hause online teilnehmen, den Link, um sich online einzuwählen und weitere Hilfen. Zudem wird Informationsmaterial zum Thema bereitgestellt.

Anmeldungen an das Seniorenbüro werden bis spätestens 2. November unter Telefon: 0651/75566 oder per Mail an kontakt@seniorenbuero-trier.de. erbeten.