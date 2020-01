Wirtschaft : Digitales Zentrum „Hubertta“ in Trier eröffnet

Trier Gründerteams bekommen Arbeitsräume und Unterstützung in einem Hub . Sechs Start-ups haben die Räume bereits gebucht.

Auf etwa 50 Quadratmetern stehen im Gebäude in der Böhmerstraße 20 in zwei Räumen aktuell 17 Arbeitsplätze zur Verfügung. Alle Arbeitsplätze sind aktuell bereits durch sechs Startups ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Der Name des digitalen Zentrums „Hubertta“ ist auch Akronym für die englischen Worte „Hub“ (Zentrum), „Entertainment“ (Unterhaltung), Research (Forschung), „Technology Transfer“ (Technologieübertragung) und „Arts“ (Kunst). Er lässt erahnen, welche Themen in den Räumlichkeiten bearbeitet werden. Das digitale Zentrum wird durch den Verein „gamesAHEAD“ getragen.