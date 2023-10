Digitalisierung Smart-City: Trier spielt in der Bundesliga der deutschen Großstädte

Im „Smart City Index 2023“ des IT-Branchenverbands Bitkom hat die Stadt Trier Platz 13 erreicht. In der Kategorie „Energie und Umwelt“ belegt Trier sogar den ersten Platz und wird von Bitkom als „Hidden Champion“ in diesem Bereich hervorgehoben. In den Vorjahren hatte Trier im Gesamtranking Platz 12 (2022) und Platz 20 (2021) erreicht.