Kommunalpolitik : Digitalpakt im Steuerungsausschuss der Stadt Trier

Trier Der Steuerungsausschuss des Trierer Stadtrats hält am Donnerstag, 3. Dezember, um 17 Uhr erstmals eine Sitzung in digitaler Form als Videokonferenz ab. Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem der aktuelle Stand bei der Umsetzung des Digitalpakts an den Schulen im Stadtgebiet, die Förderrichtlinien in der Jugendpflege sowie der Ausbau der Außenfläche hinter dem Haus des Jugendrechts und dem Jobcenter im Stadtteil Trier-West/Pallien.