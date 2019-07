Frankfurt/Trier/Saarburg : Deutschland-Finale: Saarburgerin weit vorn

Frankfurt/Trier/Saarburg Sie schreibt das zweitbeste Diktat ihrer Kategorie.

Mit dem überregionalen Finale im Frankfurter Goethe-Gymnasium ist der große Diktatwettbewerb der Stiftung Polytechnische Gesellschaft (SPG) abgeschlossen worden. Das von der Stiftung entwickelte vielstufige Programm zur Förderung des richtigen Schreibens wurde in zehn Veranstaltungen an mehreren Standorten in Deutschland umgesetzt. Erstmals nahmen auch Grundschulen und Mittelstufenklassen an dem beliebte Sprachbildungsprojekt teil.