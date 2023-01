Neues kostenloses Kulturprogramm für Studierende : „Studierende, traut euch runter in die Stadt!“

Info

• Comedian Harmonists, Theater Trier, Mittwoch, 11. Januar, 19.30 Uhr. Ein Schauspiel mit Musik: „Veronika, der Lenz ist da“, „Mein kleiner grüner Kaktus“ und viele weitere Evergreens der Gruppe sind bis heute bekannt und beliebt.

• Slam Inside – Der Small-Talk-Slam, Tuchfabrik Trier, Donnerstag, 12. Januar, 20 Uhr. Poetry Slam: Drei Spokenword-Künster/-innen performen. Es handelt sich um ein neues Format des Kultur Raum Trier e V. in Kooperation mit der TUFA Trier.

• Dry January, Europäische Kunstakademie Kunsthalle Trier, Dienstag, 17. Januar, 17 Uhr. Verköstigung und zeitgenössische Kunstausstellung: Im Sonderprogramm „Dry January“ für Studierende öffnet die Kunsthalle Trier ihre Türen zu einer Verköstigung. Das Thema „Körperbewusstsein und Kümmern“ mit einer speziellen Führung durch die Ausstellung Kris Martin „Who Cares“.

• Die 20er-Jahre, Trier vor 100 Jahren, Stadtmuseum Simeonstift, Dienstag, 24. Januar, 19 Uhr. Führung: 1923 vs. 2023 – all just a little bit of history repeating? Ausgewählte Exponate des Stadtmuseums lassen die 20er Jahre wieder lebendig werden.

• Das Geheimnis der Porta Nigra, Trier Tourismus und Marketing GmbH, immer Samstags um 14 Uhr. Eine Erlebnisführung: Live dabei sein, wenn die Porta Nigra gegen angreifende Barbaren verteidigt werden muss? Das geht!

In dieser Erlebnisführung erwartet die Teilnehmer/-innen eine faszinierende Zeitreise in das römische Trier vor 1800 Jahren.