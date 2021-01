Europäische Rechtsakademie : Dieser Mann hält Europa in Trier zusammen

Nach 21 Jahren als Direktor der Europäischen Rechtsakademie in Trier (ERA) ging Wolfgang Heusel zum Jahresende in den Ruhestand. In seinem Büro in der Metzer Allee hinter hohen Fenstern sagt er rückblickend: „Ich hatte einen Traumjob.“.Ein besonderes Talent hat ihm sehr geholfen. Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Die Europäische Rechtsakademie (ERA) in Trier steht vor einem Führungswechsel: Nach 21 Jahren als Direktor ging Wolfgang Heusel zum Jahresende in den Ruhestand. Wie er die Erweiterungen der EU beeinflusst hat, warum die ERA nach Trier kam und was Sprache für ihn bedeutet.

Für Sprache hat Wolfgang Heusel Talent. Das spürt er schon in seinem Auslandsemester in der französischen Stadt Dijon, Region Burgund, 1978 – lange bevor es das EU-Erasmus-Projekt gibt. Heute, in der Metzer Allee hinter hohen Fenstern im Direktoren-Büro der Europäischen Rechtsakademie (ERA) wird klar: unter anderem dieses Gespür für Sprache hat ihn weit gebracht.

Hier laufen die Fäden zusammen Auf dem Besprechungstisch liegen dünne blaue Programmheftchen aus den Anfangsjahren der ERA und ein größerer bunter Jahresbericht aus 2019. Eine dicke metallene Kunstfigur mit grüner Robe und Jabot steht auf dem langen Holzschreibtisch. Im offenen Bücherschrank reihen sich Hunderte einfarbige Fachbücher.

Info Jean-Philipp Rageade wird neuer ERA-Direktor Jean-Philipp Rageade ist schon seit 15 Jahren als Programmdirektor für die Inhalte der ERA verantwortlich. Der 50-Jährige genießt den Teamgeist mit den Kollegen aus ganz Europa, den „positiven Druck“, den die Arbeit an einer so renommierten Institution wie der ERA ausübt, und möchte nach der Erfolgsgeschichte seines Vorgängers erst einmal das Niveau halten. Für die Mitarbeiter der ERA möchte er die Heimarbeit noch optimieren. Er ist in Soisy-sous-Montmorency, nördlich von Paris geboren, hat schon in der Schule Deutsch gelernt und in Münster (NRW) seinen Magister gemacht. Derzeit lebt er in Luxemburg. Neue Programmdirektorin wird nach ihm ab Februar 2021 die Richterin am Obersten Gericht Estlands Julia Laffranque, von 2011 bis 2020 Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg.

Die ERA soll als Fortbildungseinrichtung für Juristen überall in der EU für den gleichen Informationsstand über europäisches Recht sorgen. Fäden von internationaler Bedeutung laufen bei Heusel in Trier zusammen, und er schnürt die Knoten des Vertrauens fest. Sie stabilisieren seine ERA, verbinden aber auch die Mitgliedstaaten mit der EU. Das Wissen, das Juristen der EU-Staaten bei der ERA über das Europäische Recht erlangen, macht die EU rechtssicherer.

Seit 2000 ist Heusel hier Direktor. Involviert war er aber schon, bevor es die ERA gab. Er hat sie aufgebaut und von Trier aus die Erweiterung der EU mitgeprägt. 2020 ist sein letztes Jahr, im Januar wird ihn der aktuelle Programmdirektor Jean-Philipp Rageade ablösen (siehe Infobox). Einen „Traumberuf“ nennt Heusel seine Arbeit für die in ganz Europa bekannte Akademie aus Trier im Rückblick.



Die ersten Seminare in Osteuropa Der 65-Jährige hat vielen heutigen EU-Staaten geholfen, sich auf den Beitritt zur EU vorzubereiten. „Meine ersten Seminare habe ich Anfang 1993 in Ungarn und Polen durchgeführt“, erinnert sich Heusel. Den osteuropäischen Reformstaaten sollen seine Referenten – meist Juristen aus der Praxis – die Regelungen der marktwirtschaftlichen Europäischen Gemeinschaft näherbringen. Ein Oberster Richter Polens, der Deutschland noch von vor dem Krieg kannte und perfekt deutsch sprach, hatte die ERA eingeladen. Abenteuerliche Erfahrungen macht Heusel dort. „Bei der ersten Tagung für die Obersten Richter Polens war noch die Militärstrafkammer in Uniform dabei“, erinnert er sich.

Nichts ist absolut Wolfgang Heusel ist ein Mann, der viel gesehen und verhandelt hat, der die Zwischentöne kennt. „In meinem Auslandssemester in Dijon habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass nichts absolut ist, wenn man die Dinge ins Verhältnis setzt“, sagt er rückblickend. „Wenn man den eigenen Horizont mit dem anderen vertauscht, sieht man, was zu Hause nicht so gut ist. Das kann man dann vielleicht mit französischem Ansatz besser machen. Und anders herum. Aber nicht alles, was anders ist, ist besser.“ Seine Stimme strahlt das ruhige Selbstvertrauen eines Menschen aus, der nicht nur richtig oder falsch kennt. Der findet, dass man sich nicht für die Sprache schämen, wohl aber Verantwortung für die Geschichte übernehmen sollte. „Die Deutschen gehören weder an die Kehle noch an die Füße anderer Länder, sondern auf Augenhöhe.“ So sieht er die Sache.

Eine gemeinsame Sprache lernen Fremde Sprachen zu benutzen macht Heusel Freude, aber auch die deutsche Sprache verwendet er gerne bewusst, wählt zur richtigen Zeit die richtigen Worte. Er spricht französisch, portugiesisch, spanisch und kann auf Dienstreisen in Rumänien kyrillische Straßenamen lesen. Dennoch verwendet er Englisch am häufigsten. Die Sprache, mit der jeder in Europa am besten durchkommt, die als gemeinsamer Nenner gilt.

Das europäische Recht ist der gemeinsame Nenner der EU, denn die Rechtssysteme der Mitgliedsstaaten unterscheiden sich teils enorm. Die ERA bringt praktizierenden Juristen der Staaten diese gemeinsame Sprache des europäischen Rechts bei. Die ehemalige irische Präsidentin Mary Robinson nennt das EU-Recht in einem von Heusel herausgegebenen Sammelband den inneren Kern der Union („the core of the union“), ohne den die EU nicht wachsen kann.

Warum die Wahl auf Trier fiel Die europäische Geschichte der letzten 40 Jahre ist eng mit Wolfgang Heusels eigener verknüpft. Sein Jura-Studium in Mainz beginnt der gebürtige Darmstädter vor allem deshalb, „weil ich damals dachte, als Jurist bin ich am wenigsten festgelegt“. Kurz überlegt er, damit Journalist zu werden. Bevor er in Mainz seine vierjährige völkerrechtliche Doktorarbeit beginnt, geht er in seinem Jura-Referendariat noch nach Portugal. Dort, in Lissabon 1983, arbeitet er für die Deutsch-Portugiesische Industrie- und Handelskammer. Er spricht auch mit portugiesischen Unternehmern, die den für drei Jahre später geplanten Beitritt zur EU fürchten.

Später, im Justizministerium in Mainz, hört er von der Idee des EU-Parlaments, eine Europäische Rechtsakademie zu gründen. „Das Parlament hatte den Bedarf ausgesprochen. Aber es brauchte noch jemanden, der das machen konnte.“ Wegen seiner internationalen Beziehungen aus der Zeit in Portugal gilt er als der richtige Mann.

Weil Rheinland-Pfalz sich mit Arbeitskraft und finanziell stark in der Gründung engagiert, soll der Sitz der ERA im Bundesland bleiben. Da Trier bereits Standort der Deutschen Richterakademie ist, an der Grenze zu Luxemburg dem Europäischen Gerichtshof am nächsten liegt und Teil der Großregion ist, wird die Stadt vorgeschlagen. Zunächst soll Heusel dort im November 1991 eine Eröffnungsveranstaltung planen für die europäische Öffentlichkeit. „Dabei gab es da in Trier noch gar nichts zu eröffnen, weder ein Gelände noch einen Träger, nur das Projekt“, erinnert er sich schmunzelnd. Am Ende kommen 200 Gäste aus den 12 Mitgliedsstaaten ins Kurfürstliche Palais, auch aus den damaligen Beitrittskandidatenstaaten.

Ein Gebäude lässt auf sich warten Zur Stiftung wird die ERA im Juni 1992. Die vier Gründungsstifter sind Luxemburg, Rheinland Pfalz, die Stadt Trier und ein Verein zur Förderung. Die Stadt verpflichtet sich, ein Grundstück einzubringen, doch es dauert, bis dieses gefunden ist. Erst 1998 wird der Neubaukomplex auf dem ehemaligen Kellereigelände („Schnaps-Weber“) an der Metzer Allee 4 bezogen.

Bis dahin kommt die ERA im französischen Konsulat in der Dasbachstraße unter, anfangs mit drei Mitarbeitern – heute sind es über 70. Darunter Experten für europäischen Umweltschutz, Verbraucherschutz, internationales Privatrecht, Steuerrecht oder Wettbewerbsrecht.

Der Diplomat Mit Sprache bewegt Heusel Menschen dazu, sich für die ERA zu engagieren. Doch wie jeder, der etwas Neues aufbaut, hat er auch gegen Widerstände zu kämpfen. Zäh zieht sich zum Beispiel die Überzeugungsarbeit, dass Mitgliedsstaaten selbst zu ERA-Stiftern werden. „Unser Argument war immer: ‚Stiftet zu, dann lernen eure Leute, wofür ihr euch verpflichtet habt.“ Aber viele sehen: Sie bekommen die Leistung, auch ohne zu zahlen. Heusel bleibt dran, macht die Idee in vielen Gesprächen sichtbar, trinkt in Irland auch mal ein, zwei Guinness mit den obersten Anwälten, mit denen er Seminare organisiert. Und siehe da, Irland wird im Jahr 2000 erster weiterer Stifter der ERA.

Die Akademie wächst Heusel knotet die ERA nicht nur auf Trierer Boden fest, die Expertentagungen der Akademie finden von Anfang an in ganz Europa statt. Zu den von ihm organisierten Veranstaltungen im Ausland fährt oder fliegt er meist persönlich. 2019 veranstaltet die Akademie nur etwa 40 Prozent ihrer Präsenzseminare in Trier. Als mit der Erweiterung der EU 2007 mehr Staaten hinzukommen, deren Rechtssysteme angeglichen werden müssen, steigt trotzdem der Fortbildungsbedarf auch in Trier. Für etwa acht Millionen Euro muss deshalb das Gebäude der Deutschen Bundesbank nebenan gekauft und umgebaut werden (der TV berichtete). Heusel bewirkt bei den Mitglieder des Haushaltsausschusses in Berlin, dass der Bund sich schlussendlich stärker als geplant finanziell beteiligt (vier Millionen).

Ein Gespräch, das verbindet „Letztes Jahr war unser bestes“, sagt der 65-Jährige mit Blick auf den Jahresbericht auf seinem Besprechungstisch an diesem Winterabend, kurz bevor er sich hier verabschiedet. Wäre die Pandemie nicht dazwischengekommen, hätte es 2020 so weitergehen können.

Was macht ein Mann, der europaweite Verbindungen hat, nun ohne die ERA? Mit seiner Frau, einer Humangenetikerin, will er vor allem viel reisen, wenn es wieder geht. Wenigstens zu seinen vier Töchtern innerhalb Deutschlands.

So wenig, wie in diesem „extremen Ausnahmejahr“ der Pandemie war Heusel selten unterwegs. Die ERA hat Online-Veranstaltungen organisiert, doch der digitale Raum hat für den analogen Netzwerker Heusel einen entscheidenden Nachteil: „Was Sie in Trier mit dem Referenten von der Kommission gerade mal beim Kaffee im Hof besprechen, fehlt.“ Denn ein solches Gespräch verbindet mehr. Die Knoten halten besser.

Die ehemalige irische Präsidentin Mary Robinson nennt das EU-Recht in einem von Heusel herausgegebenen Sammelband „den inneren Kern der Union“, ohne den die EU nicht wachsen kann. Foto: TV/Katharina Fäßler

Jean-Philipp Rageade (links) ist schon seit 15 Jahren als Programmdirektor für die Inhalte der ERA verantwortlich. Ab Januar ist er der neue Direktor der ERA. Foto: TV/Katharina Fäßler

Im ehemaligen Bankgebäude neben dem ERA-Haupthaus sind 2011 neue Tagungsräume entstanden, die während der Pandemie leer stehen (links). Nicht alle ERA-Stifter wurden auch Förderer dieses Erweiterungsprojektes (rechts). Foto: TV/Katharina Fäßler

Nach 21 Jahren als Direktor der Europäischen Rechtsakademie in Trier (ERA) geht Wolfgang Heusel zum Jahresende in den Ruhestand. Foto: TV/Katharina Fäßler