Landtagswahl : Vereinsmensch mir dem Ziel Direktmandat

Info I

Dirk Bootz möchte im Landtag die Stärkung des Ehrenamts zu seinem Thema machen. Daneben sieht er die Bildungspolitk als eines der Felder an, in denen etwas geschehen muss. Das habe nicht zuletzt die Corona-Epidemie mit dem Distanzunterricht gezeigt. „Die Digitalisierung der Schulen muss vorangetrieben werden“, sagt Bootz. Trotz aller Sorgen wegen der Pandemie dürfe zudem der Klimawandel nicht vergessen werden. Dessen Auswirkungem seien nun auch in der Region spürbar. Seien es heiße Sommer oder Überschwemmungen. Der Kampf gegen die Erderwärmung „ist eine Frage der Gerechtigkeit“, sagt Bootz.