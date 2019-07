Interview Dirk Löwe : „Investoren sollen 50 Prozent günstigen Wohnraum schaffen“

Trier Triers neue Ortsvorsteher im Interview: Dirk Löwe aus Trier-Nord möchte eng mit seinen grünen Amtskollegen zusammenarbeiten. Nicht nur für das Edeka-Areal in der Schönbornstraße hat er überraschende Vorstellungen.

) Trier-Nord wird grün statt schwarz regiert, seit Dirk Löwe Christian Bösen als Ortsvorsteher abgelöst hat. Löwe ist 1955 in Bitburg geboren, verheiratet und hat zwei Kinder, 14 und 18 Jahre alt. Schon bei der Bundestagswahl 1983 trat er für die Grünen im Landkreis Bitburg-Prüm an. Er ist Jugendreferent der Evangelischen Kirchengemeinde Trier und lebt seit 20 Jahren in Trier-Nord.

Was wird sich mit Ihnen als Ortsvorsteher in Trier-Nord ändern?

Dirk Löwe: „Wir Grüne sind vor allem aus Klimaschutz-Gründen gewählt worden. Auch in Trier gibt es so was wie einen Klima-Notstand. Da müssen wir ansetzen. Wir vier neuen grünen Ortsvorsteher von Süd bis Kürenz haben uns bereits zusammengesetzt. Es gibt Themen, die gehen wir in Trier-Nord an, aber viele sind Stadtteil-übergreifend.“