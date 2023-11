Polizei ermittelt Tragisches Ende einer Disko-Nacht: 26-Jähriger schwer verletzt

Trier · Zwei Männer sind in einem Club in der Altstadt aneinandergeraten. Der eine liegt nun mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus, der andere sitzt in U-Haft. In der Gerüchteküche brodelt es.

04.11.2023, 16:22 Uhr

Der Club Forum in der Trierer Gerty-Spies-Straße. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude von 1955/56 beherbergte ursprünglich ein Kino für französische Soldaten. Foto: Roland Morgen

„Brutal zusammengeschlagen und zusammengetreten“, „sehr schwere Schädelbrüche“, „hemmungsloser und vorbestrafter Täter“: In sozialen Medien und der lokalen Gerüchteküche brodelt es nach einem Vorfall am letzten Oktober-Wochenende im Forum Club in der Trierer Gerty-Spies-Straße. Was ist dran?