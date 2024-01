Angriffe auf Trierer Polizisten 2023 Zeugin im Disco-Prozess fehlt – warum die Diagnose ihres Frauenarztes nicht als Entschuldigung gilt

Vor Gericht, da staunt man und lernt. Mal wieder ist es eine Reaktion des Vorsitzenden Richters Günther Köhler, die dieses Staunen auslöst. Und mal wieder geht es dabei um eine wichtige Zeugin im „Disco-Prozess“, die der Kammer eigentlich längst davon berichtet haben sollte, was sie als Polizistin an Weiberfastnacht 2023 vor einer Trierer Diskothek erlebt hat. In jener Nacht sollen die elf Angeklagten Trierer Polizisten angegriffen und mit Flaschen und anderen Gegenständen beworfen haben.