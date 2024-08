Disco-Randale Türsteher wirft Jugendlichen gewaltsam aus Trierer Club: Was passierte vor der Eskalation?

Die Randale und der Angriff einer Menschengruppe auf Polizisten vor einer Diskothek in Trier-West am Gründonnerstag vor einem Jahr war bundesweit in den Schlagzeilen. Unter anderem sollen Beamte mit Flaschen, Besen, Stielen und Schaufeln beworfen worden sein. Die damalige Ministerpräsidentin Malu Dreyer sprach von einem „unfassbaren Gewaltausbruch“.