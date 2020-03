Kommunalpolitik : Diskussion zu Radwege in Schweich

Diskussion zu Radwege in Schweich

schweich Die SPD-Fraktion der Verbandsgemeinde Schweich hat beantragt das Thema "Radweg links der Mosel“ auf die Tagesordnung zu setzen und möchte mit interessierten Bürgern diskutieren.

Interessierte sind eingeladen in Schleich, Am Kraftwerk, am Freitag, 13. März, um 18 Uhr. Dort kann der vom WSA geräumte Leinpfad besichtigt werden, mit Blick auf den vorhandenen Radweg über die Wirtschaftswege Richtung Pölich.