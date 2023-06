Kritik in sozialen Medien Weinstand am Trierer Hauptmarkt: Konkurrenz für die Gastronomie oder Ergänzung?

Kaum war der Weinstand-Saison am 17. März eröffnet, wurde in sozialen Medien wieder gegiftet. Abends zu lange geöffnet, beteiligte Winzer machen sich auf dem Hauptmarkt unkontrolliert die Taschen voll – auf Kosten der ansässigen Gastronomie, die überhaupt unter dem Weinstand und damit einhergehender Ungleichbehandlung zu leiden habe. So lauten einige der Behauptungen, die vornehmlich über Fake-Accounts und damit anonym verbreitet wurden.