DJane Sonja Storz im Porträt Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf

Manchmal sind es gerade die schlimmen Momente, die entscheidend sind für das weitere Leben. Die Ereignisse, die alles auf links drehen, die die eigene Existenz einmal herumschleudern, die aber auch dafür sorgen, dass sich nach großem Chaos alles zurechtruckelt und schließlich fügt. Sonja Storz erlebt einen dieser Momente 1997: „Mein damaliger Freund hatte mich gerade verlassen, ich war am Ende mit meinen Nerven, verletzt, einsam. Ich hatte Liebeskummer ohne Ende.“ Damals lebt sie in Traben-Trarbach. Durch Zufall entdeckt sie eine Zeitungsannonce. Animateure gesucht für den Eurostrand in Leiwen, ist dort zu lesen. „Da habe ich gedacht: So, das ist jetzt meine Chance!“