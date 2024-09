Digitalisierung beim Einkauf Dm, Edeka, Zara & Co.: Immer mehr Trierer kassieren selbst ab

Ein Bild, das auch in Trier immer öfter zu sehen ist: Eine Kundin scannt Produkte an der Selbstbedienungskasse im dm-Markt in der Herzogenbuscher Straße in Trier. Sie sagt: „Anfangs habe ich noch gezögert und manchen Code gesucht.“ Doch seitdem sie sich öfter selbst abkassiere, sei sie routinierter geworden und schätze den neuen Service. „Wenn ich es eilig habe, muss ich nicht mehr an der Kasse warten.“ Gleich nach ihr nutzt ein nächster Kunde versiert die Selbstbedienungskasse. Auch er scheint diesen Service öfter zu nutzen.