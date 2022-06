Feiern : Doch kein Eintritt beim Moselfest in Zurlauben - Wie Sie die Veranstaltung trotzdem unterstützen können

Trier Kommando zurück: Beim Trierer Moselfest in Zurlauben vom 8. bis 10. Juli wird nun doch kein Eintritt erhoben. Doch die Veranstalter bitten in anderer Form um Unterstützung.

Noch Ende Mai hatte Chefveranstalter Matthias Sonnen (67) von der Eventis UG in einer Pressekonferenz über den geplanten Kostenbeitrag von fünf Euro gesagt: „Wir kommen nicht umhin, diesen Kostenbeitrag an den ersten beiden Veranstaltungstagen zu erheben.“ Nur dadurch werde das von den Vereinen MGV Zurlauben und KG Wieweler mitgetragene Fest überhaupt möglich.

Gleichwohl bittet Sonnen um Unterstützung der Besucherinnen und Besucher. An den drei Eingängen zur Festmeile am Zurlaubener Moselufer werden „Solidaritätsbändchen“ zum Stückpreis von 3 Euro angeboten. „Es wäre schön, wenn die Gäste uns auf diese Weise unterstützen.“

Das erste Moselfest seit 2019 geht auch ohne das Erheben von Eintritt mit einigen Änderungen einher. So wird in Zurlauben nur drei statt vier Tage lang gefeiert – der Montag wurde gestrichen. Und statt wie gehabt am Samstag steht das Feuerwerk nun bereits am Eröffnungstag auf dem Programm.