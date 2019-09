Dokumentarfilm : Doku über das innere Leuchten im Broadway Trier

Trier Anlässlich des Welt-Alzheimertages zeigt das Broadway Filmtheater in Trier am Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr, in einer Sondervorführung den Dokumentarfilm „Das innere Leuchten“ von Stefan Sick Film den Alltag von Menschen mit Demenz in einer Pflegeeinrichtung und wagt eine poetische Interpretation dieses besonderen Zustands.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red